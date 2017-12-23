AK Partili Vekil MHP'li Başkan'a "Mikroplu Sularla" İlgili Mektup Gönderdi

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün laboratuvar analizlerinde alınan 14 ilçenin suyunun mikroplu ve sağlıksız olduğuna ilişkin belgeleri posta yolu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e gönderdi.

AK PARTİ'DEN PTT ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Milletvekili Özdağ, Manisa PTT Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında ilçelerdeki içme sularına yönelik değerlendirmede bulundu. Daha önce gündeme getirdikleri mikroplu su ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin suyu temiz olan ilçelerden numune alarak iddialarını çürütmeye çalıştığını ifade eden Özdağ şöyle konuştu:

"Bizim daha önce tespit ettiğimiz 14 ilçedeki şebeke suyunun kirli olduğunu gündeme getirmiştik. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi bahsettiğimiz yerlerde temizlik çalışması başlatmış bu memnun edici bir haber. Ama diğer taraftan şebeke suyu temiz olan ilçelerden alınan numuneleri kamuoyu ile paylaşarak tespitlerimizi çürütmeye çalışıyor."

SUYUN KİRLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN RAPORLAR

"Bizde bugün buradan İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden aldığımız 17 ilçedeki camiler, hastaneler, su depoları, okullar ve sokaktaki çeşmelerden alınan numunelerin analiz sonucu suyu kirli olduğu tespit ilçe mahallelerin bilgileri ile kendilerinin temiz olduğunu iddia ettikleri raporları posta ile gönderiyoruz."



Özdağ, Başkan Ergün'ün kendisinin büyükşehir belediye için başkan adayı olmasından korktuğunu ama bunun kararı kendisi değil kentteki STK ile partisinin vereceğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI 2 GÜN ÖNCE TV'DE AÇIKLAMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da içme sularının mikroplu olduğu iddialarına ilişkin 2 gün önce yaptığı açıklamada,"Sürekli olarak ölçüm ve izleme yapmaktayız. Mikrop olduğu iddia edilen suların bir kısmında klor seviyesinin düşük olduğu görülmektedir. Bu analizlerin yapılmasının amacı da, klor seviyesinin yasal sınırlar içerisinde tutmaktır. Açıklamalarda klor seviyesinin düşük olduğu sularda mikrop olduğu iddia edilmektedir. Klor seviyesinin düşük olduğu bu mahallelerde halkımız rahat olsun, sular asla mikroplu değildir" dedi.