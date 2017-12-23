Manisa İlçelerinde Mikroplu Çıkan İçme Suları

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün laboratuvar analizlerinde alınan 14 ilçenin suyunun mikroplu ve sağlıksız olduğuna ilişkin belgeleri posta yolu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e gönderdi.





Milletvekili Özdağ, Manisa PTT Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında ilçelerdeki içme sularına yönelik değerlendirmede bulundu.





Daha önce gündeme getirdikleri mikroplu su ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin suyu temiz olan ilçelerden numune alarak iddialarını çürütmeye çalıştığını ifade eden Özdağ şöyle konuştu:





"Bizim daha önce tespit ettiğimiz 14 ilçedeki şebeke suyunun kirli olduğunu gündeme getirmiştik. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi bahsettiğimiz yerlerde temizlik çalışması başlatmış bu memnun edici bir haber. Ama diğer taraftan şebeke suyu temiz olan ilçelerden alınan numuneleri kamuoyu ile paylaşarak tespitlerimizi çürütmeye çalışıyor.



Bizde bugün buradan İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden aldığımız 17 ilçedeki camiler, hastaneler, su depoları, okullar ve sokaktaki çeşmelerden alınan numunelerin analiz sonucu suyu kirli olduğu tespit ilçe mahallelerin bilgileri ile kendilerinin temiz olduğunu iddia ettikleri raporları posta ile gönderiyoruz."



Özdağ, Başkan Ergün'ün kendisinin büyükşehir belediye için başkan adayı olmasından korktuğunu ama bunun kararı kendisi değil kentteki STK ile partisinin vereceğini söyledi.