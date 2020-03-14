Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "İstiklal Marşı" açıklaması Açıklaması Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre ilçesindeki bir lisede İstiklal Marşı'nın farklı bir besteyle okutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre ilçesindeki bir lisede İstiklal Marşı'nın farklı bir besteyle okutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı'nın Osman Zeki Üngör'ün bestesi dışındaki bir besteyle okutulduğu yönünde video ve haberlerin yayınlandığı belirtilerek, söz konusu görüntülerin "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü" programına ait olduğunu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lisemizde İstiklal Marşı'nın farklı şekilde okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen anma programı 9 maddeden oluşturulmuş, birinci maddede saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı, Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmuştur. Programın devamında ise İstiklal Marşı'nın daha değişik besteleri olduğunu hatırlatmak adına 1924-1930 yıllarında okunan bestenin bir kısmı müzik öğretmeni tarafından seslendirilmiştir."

Açıklamada konuyla ilgili Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA