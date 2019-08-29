Manisa İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi

29.08.2019 09:58

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edilirken Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da Manisa İl Jandarma Komutanlığına atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 4 albay generalliğe yükseltildi, 18 generalin görev yeri değişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan Atama Kararına göre, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da Manisa İl Jandarma Komutanlığına görevine getirildi.



Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ise Giresun İl Jandarma Komutanlığına atandı. - MANİSA

Kaynak: İHA