Manisa İl İdare Kurulu, Kovid-19'de alınan yeni tedbirler için toplandı
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Şehzadeler, Manisa, Güncel

Manisa İl İdare Kurulu, Kovid-19'de alınan yeni tedbirler için toplandı

Manisa İl İdare Kurulu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan yeni tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplandı.

28.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:18
Manisa İl İdare Kurulu, Kovid-19'de alınan yeni tedbirler için toplandı

Manisa İl İdare Kurulu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan yeni tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplandı.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirlerle daha önce alınan tedbirlerin uygulamaları ve denetimlerle ilgili konular masaya yatırıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeler doğrultusunda alınan ve alınacak tedbirlerin hassasiyetle uygulanması gerektiğini belirten Vali Deniz, "Ülke olarak hassas bir süreçten geçiyoruz. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Özellikle kapatılan iş yerlerinin, vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu market ve pazar yerlerinde gerekli denetim ve kontrolleri sağlayalım. Ayrıca banka ve PTT önlerinde de vatandaşlarımızın toplu bir şekilde beklememeleri için gerekli önlemleri alalım." dedi.

Bugün 17: 00'den itibaren iller arası otobüs seferlerinin yasaklandığını hatırlatan Vali Deniz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında iller arası otobüslerle seyahatlerine izin verilmeyecektir. Salgının yayılmasını önlemenin en etkili yolu sosyal izolasyonu sağlamaktır. İlimizde mesire ve park yerlerinde, vatandaşlarımızın bugün itibariyle piknik, yürüyüş ve benzeri faaliyetler yapmalarını da yasakladık. Salgının yayılmaması için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Ancak en etkili yol vatandaşlarımızın kendi sosyal izolasyonunu sağlaması. Tüm vatandaşlarımızın, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlana kadar zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz."

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Abdullah Etil ve Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

İlçe kaymakamlarıyla video konferans

Valilik Brifing Salonu'nda video konferans üzerinden koronavirüs tedbirlerinin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla ilgili kaymakamlarla toplantı gerçekleştiren Vali Deniz, kaymakamlardan market, toplu taşıma araçları ve pazar yerleri için alınan tedbir kararlarına uyulması ve bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Vali Deniz, vatandaşların bu süreçte kendilerini izole etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini dikkati çekerek, "Geldiğimiz noktada Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza çok büyük işler düşüyor. Yaptığımız iş bir gönül işi. İkametten ayrılması kısıtlanan ve kimsesi olmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için bu süreçte onların yanında olup hayır dualarını alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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