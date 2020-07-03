Manisa il genelinde maske takmak zorunlu oldu
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Manisa il genelinde maske takmak zorunlu oldu

Manisa'da belirli bölgelerde uygulanan maske takma zorunluluğu yeni alınan kararla tüm il geneli kapsayacak şekilde genişletildi.

Manisa il genelinde maske takmak zorunlu oldu
03.07.2020 23:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:58

Manisa'da belirli bölgelerde uygulanan maske takma zorunluluğu yeni alınan kararla tüm il geneli kapsayacak şekilde genişletildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık ve kapalı alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Manisa Valiliği tarafından yazılı açıklamada, maske kullanım zorunluluğu, Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin kullanıma açılması, lokmacıların faaliyetleri, dezenfektan üretimi yapan işletmeler ve denetimlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile ilimizin belirli bölgeleri için maske takma zorunluğu getirilmişti. Ancak virüsün yayılım hızında olumlu bir değişiklik yaşanmaması nedeniyle ilimiz genelinde 04.07.2020 tarihi ve saat 00.01 itibariyle ağız ve burun kısmının tam kapatılacak şekilde maske takma zorunluluğunun getirilmesine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; normal hayatın akışı içerisinde yapılması zorunlu olan, arazide operasyonel faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri, arama tarama faaliyetleri yürüten askeri ve kolluk personeli, tarım ve inşaat ile ilgili faaliyetlerde bulunanların istisna kapsamında sayılmasın karar verilmiştir" denildi.

Alaybey ve Karaköy pazar yerleri açılıyor

Öte yandan bir süredir kapalı olan Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin de belirli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağının duyurulduğu açıklamada, "Açılması planlanan pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen ve http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde sektörel bazda yayımlanan rehberde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi, dar sokaklarda tezgahların tek taraflı kurulmasının sağlanması, belirlenen alanlarda hizmet veren pazarcı sayısının azaltılarak pazar kurulan gün sayısının arttırılması, tezgah kurulacak alanların tespiti ve kontrolü için İl Emniyet Müdürlüğü, ilgili belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Manisa Pazarcılar Odasından birer temsilcinin yer aldığı komisyon oluşturulması, pazar yerlerinin hizmet verdiği süre boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün personellerince gerekli denetimlerin yapılması koşuluyla kapalı olan pazar yerlerinin açılması yönünde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın son bölümünde ise lokmacıların ve dezenfektan üretimi yapan tesislere yönelik alınan kararlar duyuruldu. Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı kararında bildirilen "Vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu, mahallelerimizde yapılan hayır yemeği, bahar şenliği, taziye evleri faaliyetleri vb. faaliyetler durdurulacaktır" hükmünün devamının sağlanmasına ancak lokma dağıtımı sırasında sosyal mesafe ve maske kullanım kuralına uyulmasına, dağıtım esnasında tek kullanımlık malzeme kullanımının sağlanmasına, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen ve http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde sektörel bazda yayımlanan rehberde belirtilen tedbirlere riayet edilmesine, lokmacı adı altında faaliyetlerini sürdüren kişi/işletmelerin ilgili belediyeye müracaat ederek taahhütnameyi imzaladıktan sonra Belediyenin belirlediği noktalarda 04.07.2020 tarihi ve saat: 00.01 itibariyle faaliyetlerini yürütebilmesine, dezenfektan üretimi yapan işletmelerin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sık aralıklarla denetimlerinin sağlanmasına, kamu kurum ve kuruluşları tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tüm kararların gözden geçirilerek denetimlerin sıklaştırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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