MANİSA İkiz bebek bekleyen kaza kurbanı anne ile iki kızı ve eşi yan yana toprağa verildi

İkiz bebek bekleyen kaza kurbanı anne ile iki kızı ve eşi yan yana toprağa verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Cumali Yarıcı (35), ikiz bebeklere hamile eşi Hicran Yarıcı (30), kızları Hediye Nur Yarıcı (1) ve Ziynet Yarıcı (7), evlerinin bulunduğu Ahmetli ilçesinde, gözyaşları içinde, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara - İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde dün saat 08.40'ta meydana gelen kazada, Cumali Yarıcı, yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobille, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin metal yığınına döndüğü kazada, Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan sürücü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, ailenin hayatta kalan tek üyesi olan Hazal Yarıcı'nın (6) ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'neki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada yaşamlarını yitiren Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı, kızları Hediye Nur Yarıcı ve Ziynet Yarıcı'nın cenazeleri, bugün Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınarak, evlerinin bulunduğu Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi. Yarıcı Ailesi'nin 4 ferdi için, öğle vakti beklenmeden Ulu Cami'de tek tek cenaze namazı kılındı. Kazada ölen 4 kişi, kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına götürülüp, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

İKİZ BEBEKLERİNE HAMİLE OLDUĞU İÇİN KONTROLE GİDİYORLARMIŞ

9 gün sonra doğum gününü kutlayacak olan anne Hicran Yarıcı'nın, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen kazanın olduğu gün, ikiz bebeklerine hamile olduğu için hastaneye kontrole gittiği, kızlarını da yanlarında götürdükleri belirtildi.

Kaynak: DHA