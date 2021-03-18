Manisa için kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa için kuvvetli yağış uyarısı

18.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:40
Manisa için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve 6 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve 6 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 19 Mart Cuma günün ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışın cuma akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, Manisa il merkezi ile Turgutlu, Ahmetli, Salihli,

Gölmarmara, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Hülya Avşar Hakan Taşıyan
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Halis Özkahya Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:41:41. #1.15#
title