Manisa - Huzurevinde Yangın Paniği

Huzurevinde yangın paniği



MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde bulunan Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde elektrik trafosuna aşırı yüklenme sonucu yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından 59 huzurevi sakininden 8'i devlet hastanelerine, 51'i de kentteki özel otellere yerleştirildi.



Uncubozköy Mahallesi'nde bulnan Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde saat 21.00 sıralarında elektrik trafosuna aşırı yüklenilmesinden dolayı yangın çıktı. Huzurevinin giriş katında bulunan trafo odasından yükselen dumanları gören huzurevi yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Huzurevinde kalan 59 yaşlı binanın dışına çıkarılırken, olay yerine itfaiye, ambulans ve bir AFAD ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler trafodan çıkan dumana müdahale edip yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan dumanlar paniğe neden olurken, olayı duyan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da huzurevine geldi. Huzurevinde kalan 8 kişi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Diğer kişiler ise kentte bulunan 2 otele yerleştirildi.



Yangınla ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Karameşe, Saat 21.05'te elektrik trafosuna aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir yangın çıktı. Fakat 2106'da, erkenden fark ediliyor. Elektrik idaresi, 112 acil ve itfaiyeye haber veriliyor. Yaşlıları görevli arkadaşlar dışarı çıkardı. Dumandan kimse etkilenmedi. İtfaiye olaya 4 dakika içinde müdahale etti. Yangın büyümeden sorun çözüldü. 59 huzurevi sakininden 8'i bakıma muhtaç. Bunları devlet hastanelerine gönderdik. Herhangi bir sorun olmasın diye gönderdik. 51 misafiri de 2 otele yerleştirdik dedi.



Huzurevi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Bayraktar da, huzurevine gelerek sadece panoda hasar olduğunu söyledi. Aşırı yüklemeden dolayı panoda yangın çıktığını kaydeden Bayraktar, en kısa sürede sorunun giderileceğini ifade etti.