Manisa Hükümlüler Yarıyıl Tatilinde Salihli'deki Okulları Yeniliyor

Hükümlüler yarıyıl tatilinde Salihli'deki okulları yeniliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde hükümlüler, imzalanan protokolle ilçedeki okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini yapıyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, yarıyıl tatilinde Salihli ilçesindeki 7 okulda boya, tadilat ve fidan dikimi gibi çalışmalara başladı. Hükümlülerin hem mahkumiyetlerini tamamlaması hem de topluma kazandırılması için hazırlanan proje kapsamındaki ilk çalışma, Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun yanı sıra Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Okul Müdürü Murat Güven, Okula ismi verilen şehit Mustafa Kozak'ın babası Hasan Kozak, annesi Gülşen Kozak ile kız kardeşi Sümeyra Kozak'ta çalışmayı izledi. Hükümlülerden Süleyman Pire, Kamuda 8 saat çalışmak kaydıyla cezamı tamamlıyorum. Kamuya yararlı olarak çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hem insanlarla içiçe oluyorsun hem de faydalı bir hizmet sunuyorsun dedi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Yaklaşık 20 hükümlümüzle birlikte, okulumuzun bahçesine hem ağaç dikimi yapılıyor hem de dersliklerde boya badana, tadilat ile sıraların zımparalanması işlemi gerçekleştiriliyor. Bu okulumuzdaki çalışma tamamlandıktan sonra belirlenen diğer 6 okulumuzda da aynı çalışma yürütülecek. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüz, yaklaşık 2 yıldan buyana ilçemiz bünyesindeki tüm okullarda bu çalışmaları zaten yürütüyordu. 2017-2018 yılında 16 okulumuzda toplamda 169 derslik ve ortak kullanım alanı temizlenmişti. Bunun yanı sıra yine bu okullarımızda boya- badana- tadilat ve çevre düzenlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilmişti. Bununla birlikte bugüne kadar 4 bin sıra tadilattan geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ile yapılan işbirliğiyle Kurşunlu Kaplıcaları Mevkii'nde 650 çam fidanı dikildi. Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine de Afrin Şehitleri adına 300, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesine 100, Salihli Beş Eylül İlkokulu bahçesine 50 adet zeytin fidanı dikildi. Yine İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Salihli Şehitler Ormanı oluşturuldu, buraya da 330 adet fidan dikimi yapıldı dedi.

Kaynak: DHA