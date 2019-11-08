Manisa hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin altında kalarak öldü

08.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:51

Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin altında kalarak öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 100 metre mesafedeki hemzemin geçidi kullanmayarak karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği öğrenilemeyen yaşlı bir adam, yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Balıkesir'e giden yük treni, hemzemin geçide 100 metre kala karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir adama çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı yaşlı adamı ambulansla, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan ayrıca başından darbe alan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yük treninin makinisti, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı. Yük treni ise başka bir makinist ile yoluna devam etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA