MANİSA Güvercin hırsızları kameraya böyle yakalandı
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MANİSA Güvercin hırsızları kameraya böyle yakalandı

MANİSA Güvercin hırsızları kameraya böyle yakalandı
04.05.2020 23:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:42

Güvercin hırsızları kameraya böyle yakalandıMANİSA'da bir iş yerinin yan tarafında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvercin hırsızları kameraya böyle yakalandı

MANİSA'da bir iş yerinin yan tarafında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde 5339 sokak üzerinde meydana geldi. Çatı imalatı yapılan dükkanın bir bölümünde güvercin besleyen A.O.(41), gece saatlerinde kuşlarına yem vermek için gittiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu gördü. Hemen içeriye girerek kuşları kontrol eden iş yeri sahibi A.O., 45 tane kuştan 25'inin çalındığını fark etti. A.O. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, güvercinleri çalarak kayıplara kaçan 3 kişinin olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINCA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan, kuşların çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapı kilidini levye ile kırarak içeriye giren hırsızların, kümeslerdeki güvercinleri çuvala doldurduğu görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmiyor.

MANİSA Güvercin hırsızları kameraya böyle yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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