- Manisa güne sisle uyandı
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- Manisa güne sisle uyandı

08.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:13

- Manisa güne sisle uyandı Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

- Manisa güne sisle uyandı

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı

MANİSA - Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.

Manisa'da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün yağmurun ardından gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü şehirde hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

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