Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı
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Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı Orman yangınlarının dumanları ve toz taşınımı gündüzü geceye çevirdi Manisa'da sabah saatlerinde orman yangınlarının dumanları toz taşınımıyla birlikte güneşin kaybolması sonucu ortaya çıkan gri ve kızıl hava etkisini öğeden sonraya kadar devam ettirdi.

Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı

Orman yangınlarının dumanları ve toz taşınımı gündüzü geceye çevirdi

MANİSA - Manisa'da sabah saatlerinde orman yangınlarının dumanları toz taşınımıyla birlikte güneşin kaybolması sonucu ortaya çıkan gri ve kızıl hava etkisini öğeden sonraya kadar devam ettirdi. Vatandaşlarla merakla ne olduğunu anlamaya çalışırken durumun kısa sürede meteorolojik bir olay olduğu açıklandı.

Yaklaşık 10 gündür Akdeniz ve Ege Bölgesinde devam eden orman yangınları ile Yunanistan'daki orman yangınlarının dumanları Afrika üzerinden gelen toz taşınımıyla birleşince Manisalılar gündüz vakti geceyi yaşadı. Birçok vatandaş Manisa'da yangın çıktığını düşünerek paylaşımlar yaparken meteorolojiden yapılan açıklamayla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Eşsiz manzaraların yaşandığı anlarda güneşin duman ve tozlar arasında renk geçişleri arasında kaybolması havanın da kararmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir." ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı
Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı
Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı
Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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