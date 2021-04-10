Manisa Gördes'te 1 mahalle, karantinaya alındı

MANİSA'nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

MANİSA'nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gördes'e bağlı Börez Mahallesi, koronavirüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı. Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 09.04.2021 tarihi saat 12: 00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN