Manisa Göç İdaresi Müdürü Doğramacı toprağa verildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı (51), Alaşehir'de toprağa verildi.

Dün iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yaşamını yitiren Doğramacı için memleketi Alaşehir'deki Pazar Camisinde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Eşi Gülhan Doğramacı, kızı Hatice Doğramacı ve oğlu İbrahim Doğramacı'nın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı.

Doğramacı'nın cenazesi, Alaşehir Belediyesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapan Doğramacı, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmüş 2015 yılından bu yana da Manisa İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev almıştı.

Kaynak: AA