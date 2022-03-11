Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi

MANİSA (İHA) - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Güven Şemsiyemi Oluşturuyorum" projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören kız öğrencilere savunma eğitimi veriliyor.

Kız öğrencilerin yaşanabilecek şiddete olayına karşı kendilerini savunabilmeleri amacıyla harekete geçirilen proje kapsamındaki çalışmalar, İl Müdürlüğü Antrenörü Serap Aydeniz gözetiminde tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Güven Şemsiyemi Oluşturuyorum" kapsamında öğrencilere savunma eğitimleri veriliyor. Verilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projenin yararlı olacağına inandıklarını söyledi. Kadına şiddetle mücadelede toplumun tüm bireylerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Uyguladığımız projeyle kız öğrencilerimizin dışardan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini korumalarını amaçlıyoruz. Kızlarımız, ani saldırılara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde öğreniyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde tüm tesislerimizle öğrencilerimizin yanındayız. Toplumsal bilinç ve farkındalık açısından projenin yararlı geçeceğine inanıyor, tüm öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Kursta eğitim almaya başlayan öğrenciler ise, proje sayesinde kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini söyleyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına destekleri için teşekkür etti. - MANİSA