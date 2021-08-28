Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak

Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa, 3. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

TFF 1. Lig'de ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa, 3. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Gençlerbirliği-Manisa müsabakasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde ilk 2 haftayı kayıpsız geçen ve profesyonel liglerde 38 maçtır kaybetmeyen Manisa, ilk hafta İstanbulspor'u 4-3, geçen hafta da Denizlispor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

İlk 2 haftada galibiyeti bulunmayan Manisa'nın rakibi Gençlerbirliği'nin 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor.

İki takım liglerde ilk kez karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
'250 milyon lira çerez parası' diyen Ali Koç, TFF'ye mesaj gönderdi: Bu daha başlangıç
"250 milyon lira çerez parası" diyen Ali Koç, TFF'ye mesaj gönderdi: Bu daha başlangıç
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ezgi Mola Burak Deniz Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:02:47. #1.15#

title