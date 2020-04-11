MANİSA Gece pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı Gece pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde dün gece kurulan cumartesi pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Gece pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde dün gece kurulan cumartesi pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Vatandaşlar, tezgahlardaki ürünleri kısa sürede tüketti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın da aralarında bulunduğu 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın duyurulduğu 22.00'den itibaren vatandaşlar özellikle marketlere ve fırınlara akın etti. Şehzadeler ilçesinde cuma gece yarısı kurulmaya başlanan cumartesi pazarı da vatandaşların akınına uğradı. 2 günlük yasak nedeniyle alışveriş yapan vatandaşların pazaryerinde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması dikkat çekti. Vatandaşlar, tezgahlardaki ürünleri kısa sürede tüketti.

Kaynak: DHA