Manisa Garı'nda yangın paniği
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Manisa Garı'nda yangın paniği

Manisa Tren Garı'nda kullanılmayan bir tren vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

05.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:03
Manisa Garı'nda yangın paniği

Tren Garı'nda kullanılmayan bir tren vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Garı'nda yıllardır atıl bir vaziyette duran ve kullanılmayan tren vagonlarından birinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yangının olduğu bölgede trafik akışı durdurulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Atıl bir vaziyette duran vagonların madde bağımlılarının mekanı haline geldiği iddia edilirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Yanan vagonların çevresindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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