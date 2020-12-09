Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor: 1-1
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Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor: 1-1

09.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:28
Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor: 1-1

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Can Cengiz (xx), Fatih Karatağ (xx), Fernat Çalar (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Sertaç (xxx), Ahmet (xx), Nizamettin (xx), Hakan Barış (xx) (Dk. 16 Mehmet Güven xx), Recep Burak (x), Zahit (xx) (Dk. 87 Volkan), Serdar (xx) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Fatih Karatağ (xx), Fernat Çalar (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Sertaç (xxx), Ahmet (xx), Nizamettin (xx), Hakan Barış (xx) (Dk. 16 Mehmet Güven xx), Recep Burak (x), Zahit (xx) (Dk. 87 Volkan), Serdar (xx) (Dk. 79 Tayyib x), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xx), Mustafa (xx) (Dk. 79 Çağrı x)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Levent (xxx), Alpay (xxx), Samet (x) (Dk. 46 Berkay xx), İsmet (xx), Resul (xx), Selim (x) (Dk. 75 Mehmet Bektaş x), Seçkin (xxx), Serhat (xx), Kadir (xx), Mehmet Gürkan (xxx)GOLLER: Dk. 2 Sertaç (Manisa FK) - Dk. 90+5 Seçkin (Uşakspor)SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Hakan Barış (Manisa FK) - Resul (Uşakspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü'nün 7 maçlık galibiyet serisi takipçisi Uşakspor karşısında uzatmanın son anlarında son buldu: 1-1. Mümin Özkasap Stadı'nda grubun iki iddialı ekibini karşı karşıya getiren Ege derbisinde ev sahibinden Sertaç'ın 2'nci dakikada attığı gole konuk ekipten Seçkin, 90+5'te yanıt verdi.

Manisa'ya birçok eksikle gelen Uşakspor'da sakatlıkları bulunduğu açıklanan Ersin, Türker, Berat, daha önce uzun süreli sakatlık geçiren Abdullah ve Noyan ile cezalı Ali, izinli olan Uğur forma giymedi. Ligde bu skorla 14 maçı 12 galibiyet, 2 beraberlikle geçip namağlup unvanını koruyan Manisa FK, 38 puanla liderliğini sürdürdü. Uşakspor ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkarıp 25 puanla 1 maçı fazla rakibinin 13 puan gerisinde ikinci sıraya tırmandı.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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