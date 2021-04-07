Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 1-1
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Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Spor
Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 1-1

STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xxx), Ahmet Deveci (xxx) Niyazi Atakan Ataseven (×××)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Sertaç (xx), Ahmet (xx), Emir (xxx), Erhan (xx), Hakan (xx), Ferhat (xx), Recep (x), Zahit (x) (Dk. 26 Volkan x), Mehmet Yılmaz (xxx) (Dk.

Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış

STAT: Mümin Özkasap 

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xxx), Ahmet Deveci (xxx) Niyazi Atakan Ataseven (×××)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Sertaç (xx), Ahmet (xx), Emir (xxx), Erhan (xx), Hakan (xx), Ferhat (xx), Recep (x), Zahit (x) (Dk. 26 Volkan x), Mehmet Yılmaz (xxx) (Dk. 74 Ümit x), Kemal (x) (Dk. 62 Mehmet Uysal x)ŞANLIURFASPOR: Hakan (xxx) - Galip (xx), Gökdeniz (xxx), Mehmet (x), Turgut (xx) (Dk. 78 Tarık x), Mustafa Çakır (xx), Yunus (xx) (Dk. 78 Muhammed Ali Kurt x), Can Erdem (xxx) (Dk. 89 Cihan), Hüseyin (xx), Onur (x) (Dk. 25 Fevzi xx), Muhammet Raşit Yöndem (xx)GOLLER: Dk. 9 Mehmet Yılmaz (Manisa FK), Dk. 62 Can Erdem (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Turgut, Fevzi, Yunus, Hakan, Galip, Tarık (Şanlıurfaspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri rakiplerine açık ara fark atarak namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluğu garantileme hedefiyle çıktığı maçta Şanlıurfaspor'la yenişemiyip turu pazar gününe bıraktı: 1-1.Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin 9'uncu dakikada Mehmet Yılmaz'la attığı gole konuk ekip 62'nci dakikada Can Erdem'le karşılık verdi. Grupta 31 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlikle 77 puana ulaşan Manisa FK, takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Manisa temsilcisi, 11 Nisan Pazar günü deplasmanda Uşakspor'u yendiği takdirde Hekimoğlu'nun Kocaelispor önünde alacağı sonuç ne olursa olsun şampiyonluk ve 1'inci Lig'e çıkışını ilan edecek. Hekimoğlu'nun beraberliği halinde siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk için beraberlik yeterken, mağlubiyeti durumunda Uşak deplasmanında puan almasına bile gerek kalmayacak. 5'inci dakikada konuk takımda Can Erdem'in şutunu kaleci çeldi. 9'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Hakan sağ çaprazdan pasını Mehmet Yılmaz'a verdi. Mehmet'in şutu ağlarla buluştu. Manisa FK takımı golü Çağrı'nın yeni doğan Arya isimli kızına hediye etti: 1-0.42'nci dakikada Şanlıurfaspor korner kazandı, kale içinde oluşan karambolde Galip'in roveşatası az farkla auta çıktı.62'nci dakikada skora eşitlik geldi. Muhammet Raşit Yöndem'in ortasına yükselen Can topu ağlara gönderdi. Şanlıurfaspor beraberlik golünü attı: 1-1.84'üncü dakikada Volkan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutunu kaleci çeldi.

Maç 1-1 sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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