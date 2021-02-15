Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa koşuyor
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Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa koşuyor

15.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:53
Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa koşuyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kar altında çıktığı İnegölspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakaladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kar altında çıktığı İnegölspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakaladı. Oynadığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik alarak Türkiye'de liglerin bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan siyah-beyazlılar, takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkarıp zirvede adeta yalnız kaldı. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a seri penaltılar sonucu yenilip 1'inci Lig şansını kaçıran siyah-beyazlılar bu sezon ise işi çok sıkı tuttu.

Kalan 14 haftada hata yapmadığı takdirde tarihinde ilk kez 1'inci Lig hedefine ulaşacak Manisa FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, İnegölspor galibiyetini değerlendirdi. Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Özbalta, "Zemin kardan dolayı çok sıkıntılıydı ancak bu şartlarda kazanmak bizim açımızdan çok önemli. Futbolcularımız hem bizi hem de Manisa şehrini gururlandırdı. Çok mutlu ve huzurluyuz. Bir kenti temsil ediyoruz. Kalben halkımızın dualarını hissediyoruz. Aldığımız galibiyetlerle Manisalıları sevindiriyorsak ne mutlu bize" dedi.Manisa FK perşembe günü evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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