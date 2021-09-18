Manisa Futbol Kulübü – Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3 - Haberler Spor
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Manisa Futbol Kulübü – Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Spor
Manisa Futbol Kulübü – Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) – Mehmet (x), Ahmet (x) (Dk. 65 Sousa x), Sadi (x), Özgür (x) (Dk. 46 Okan x), Hakan (xx), Kubilay (x) (Dk. 80 Taha), Kouter (xx), Anıl (x) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) – Mehmet (x), Ahmet (x) (Dk. 65 Sousa x), Sadi (x), Özgür (x) (Dk. 46 Okan x), Hakan (xx), Kubilay (x) (Dk. 80 Taha), Kouter (xx), Anıl (x) (Dk. 66 Tabekou x), Sertaç (xx), Kemal (x) (Dk. 65 Diallo x)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (xxx) – Okan (xxx), Gökay (xxx), Lokman (xx), Süleyman (xx), Landel (xxx), Mehmet (xxx), Pucko (xxx) (Dk. 83 Kerim), Bentley (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Doğan (xxx) (Dk. 90 Adeede), Manaj (x) (Dk. 71 Bilal xx)

GOLLER: Dk. 17 Bentley, Dk. 34 Doğan, Dk. 75 Landel ( Bandırmaspor ), 90+4 Sertaç ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Ahmet, Kubilay, Kouker (Manisa FK)

TFF 1'inci Lig'de sezona çok iyi başlayan Manisa Futbol Kulübü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek üst üste 3'üncü karşılaşmasını kaybetti. Siyah-beyazlılar 17'nci dakikada Bentley'in golüyle yenik duruma düştü, 34'te konuk takımdan Doğan ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Maçın 75'inci dakikasında Landel attığı golle konuk Bandırmaspor'u iyice rahatlattı. Ev sahibi ekip 90+4'te Sertaç'la tek golünü kaydetti. Kazanan konuk Bandırmaspor oldu.

16'ncı dakikada R.H. Bandırmaspor atağında Landel, ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruşta topun başına Akabueze, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.

30'uncu dakikada Manisa FK atağında sağdan topu taşıyan Hakan'ın pasında, Sertaç'ın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

32'nci dakikada Manisa FK atağında Özgür Çek'in ortasında Hakan'ın kafa şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

35'nci dakikada Pucko'nun şutu kaleci Muhammed Birkan Tetik'ten sekti, dönen topu Doğan Can Davas tamamladı:  0-2.

59'uncu dakikada R.H. Bandırmaspor, Akabueze pasında Manay'ın sol çaprazdan şutunu kaleci kornere çeldi.

64'üncü dakikada Akabueze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Arb Manaj'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

75'inci dakikada Akabueze'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Landel, attığı çalımların ardından düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi:  0-3.

87'nci dakikada Diallo'nun ortasında Okan'ın kafa şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

90+4'üncü dakikada Mehmet'in şutu kaleciden döndü, Kerim önüne gelen topu kaleye gönderdi. Top az farkla yandan auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Okan'ın göğsü ile indirdiği topu ceza sahası içinde önüne alan Sertaç topu ağlara gönderdi. Maç 1-3 sona erdi.


- Akhisar

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Haber: Manisa Futbol Kulübü – Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3 - Haberler Spor
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