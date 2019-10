Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 4-2

19.10.2019 17:24

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İlker Ayten (xx), Çetin Öncel (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Mustafa (xx), Salih Zafer (xx), Nizamettin (xx), Onur (xxx) (Dk. 61 Ferhat xx), Zahit (xxx), Mehmet (xxx), Erhan (x) (Dk. 34 Çağrı xx), Dilaver (xxx) (Dk. 87 Emir), Oğuz (xx), Serdar (xx)PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (x) - Süheyl (xx), Erdinç (x), Salim Farsak (xx), Ahmet (x), Salim İyik (x) (Dk. 80 Marlon Bülent), Ömer Can (xx), Oktay (x) (Dk. 69 Ozan x), Caner (xx), Gökhan (x) (Dk. 55 Yakup xx), Mehmet Zahit (x)GOLLER: Dk. 10 Zahit, Dk. 48 Onur, Dk. 55 Dilaver, Dk. 84 Mehmet ( Manisa FK) - Dk. 20 (Pen) Ömer Can, Dk. 60 Yakup (Pendik)SARI KARTLAR: Zafer, Erhan, Emir (Manisa FK) - Ömer Can, Mehmet Zahit, Yakup, Ahmet ( Pendikspor )TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Pendikspor'u 4-2 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip bu sonuçla 25 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, konuk takım 11 puanda kaldı. Manisa FK'nın gollerini 10'uncu dakikada Zahit, 48'inci dakikada Onur, 54'üncü dakikada Dilaver, 84'üncü dakikada ise Mehmet atarken, Pendikspor'un golleri 20'nci dakikada penaltıdan Ömer Can ve 60'ncı dakikada Yakup'tan geldi.10'uncu dakikada ev sahibi ekipte Erhan'ın sol kanattan pasında topa dokunan Zahit, meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0.20'nci dakikada Zafer topa elle müdahale edince penaltı kararı çıktı. Atışı kullanan Ömer Can, skora eşitlik getirdi: 1-1.44'üncü dakikada Manisalı Nizamettin'in kullandığı en direkt serbest vuruşta top direkten döndü. İlk yarı 1-1 sona erdi.48'inci dakikada Zahit'in pasında topla buluşan Onur, düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.55'inci dakikada iki rakibinden sıyrılan Dilaver, meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 3-1.60'ıncı dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Ömer Can ceza sahasına kesti, Yakup kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

84'üncü dakikada Manisalı Mehmet orta sahadan aldığı topla üç rakibini geçerek maçın skorunu ilan etti: 4-2.

Kaynak: DHA

