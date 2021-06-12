Manisa Futbol Kulübü nokta atışı yapacak

Tarihinde ilk kez gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürerken, Başkan Vekili Engin Anlı iskelet kadroyu bozmadan nokta takviyeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Tarihinde ilk kez gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürerken, Başkan Vekili Engin Anlı iskelet kadroyu bozmadan nokta takviyeler gerçekleştireceklerini söyledi. Şu ana ana kadar eksik görülen bölgelere yerli futbolcuları dahil ettiklerini belirten Anlı, "Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve scout ekibimizin hem fikir olduğu yabancı futbolcuları da bünyemize katabiliriz. Hazır bir kadromuz var, üzerine de gerekli takviyeler yaptık. Yabancı oyuncu konusunda bize bir üst ligde de fayda sağlayabilecek isimlere yönelebiliriz. Transferde özenli çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı