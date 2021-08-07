Manisa Futbol Kulübü'ne genç takviye
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Manisa Futbol Kulübü'ne genç takviye

Manisa Futbol Kulübü'ne genç takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik, profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik, profesyonel sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Mehmet Ali, "Altyapısından yetiştiğim kulüpte profesyonel kariyerime başlayacağım için çok mutluyum. Altyapıdaki her oyuncunun hayali olan A takım forması giymek benim için çok gurur verici. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için her zamankinden daha çok çalışacağım" dedi.Törene Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı.


Manisa Futbol Kulübü'ne genç takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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