Manisa futbol kulübü'nden gövde gösterisi

Sezon öncesi şirketleşip isim değişikliğine giderek şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni yüzünü görkemli bir törenle tanıttı.Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen organizasyona Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Milletvekili Tamer Akkal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Hüsnü Özkara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, ilçe belediye başkanları, MHP'nin ilçe başkanları, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, protokol üyeleri ve spor camiasından bir çok isim katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Manisa Futbol Kulübü'nün tanıtım toplantısının açılış konuşmasını kulüp başkanı Mevlüt Aktan yaptı.Şirket olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıkıp logosunu ve renklerini değiştiren siyah-beyazlılarda başkan Aktan, "Bugün Manisa için tarihi bir gün. Bizler, ekip arkadaşlarımız ile hayalini kurduğumuz spor kulübünü sizlere tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yöneticilerle birlikte kulübümüzü hep bir üst lige çıkarmanın çabası içerisinde olduk. 2017-2018 sezonunda en erken şampiyonluğa ulaşan ekip unvanıyla 5 hafta önceden şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıktık. Bu süreçten sonra bulunduğumuz noktanın hep bir üstünü hedefledik. Emin adımlarla ilerleyen, Manisa'daki değişimin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, bu süreçte hep yanımızda, yakınımızda olarak bizleri cesaretlendirdi, destekledi. Biz de bu süreçte yapılanlar heba olmasın, günlük yaşanmasın, benzer örneklerinde yaşadığımız gibi her türlü dış etkenlerden etkilenmesin diye kalıcı hamleler yapma kararı aldık" dedi."Derneklerle yönetilen futbol kulüplerinin yaşadığı sorunları tespit ettik" diyen Aktan, "Sorumluluğu olmayan dernek yapısından uzaklaşarak, değişimi yaşayan, kalıcı yatırımlarla başarıya ulaşan yerli ve yabancı futbol kulüplerinden de örneklerle, yaşadığımız kentin yeni dinamiği Manisa Futbol Kulübü'nü oluşturduk. Futbol Federasyonu'ndan da tescil ettirerek 2019-2020 sezonu öncesi Manisa'ya ve Türk futboluna yeni bir solukla, 'Merhaba' dedik. Bizler sabırla ve iyi niyetle, belki de ülkemizdeki futbol anlayışına örnek bir soluk getirecek düşüncelerle yola çıktık. Bu değişimi tamamen kalıcı başarı kaygısıyla başlattık ve her detayını düşünerek, sportif başarının finansla desteklenmesi için geleceğe dair yatırım planları dahil her türlü detayı düşündük. Futbolun bir kent için ne kadar önemli olduğunu Avrupa'daki örneklerinden görüyoruz. Başta altyapı olmak üzere genç sporcuların yetiştirilmesi için altyapı yatırımlarımızı geçmişte olduğu gibi bugünde uzun vadede oluşturduk" diye konuştu.BAŞKAN ERGÜN: MANİSA FUTBOL KULÜBÜ HAK ETTİĞİ YERDE OLACAKManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa FK'nın kente yeni bir soluk getireceğini söyledi. Daha önce kulüp başkanlığı döneminde Manisaspor'u ilk kez Süper Lig'e taşıyan Ergün, "Bugün Manisa'ya ve Türk futboluna yeni bir futbol kulübünün kazandırılması vesilesiyle bir aradayız. Geride kalan sezonlarda yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak, hatalarımızdan dersler çıkararak yeni sezona hedefleri olan ve Manisa'ya, Manisa gençliğine örnek olacak bir futbol kulübü için Mevlüt Aktan kardeşim ve değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yürüttük. Bizler istiyoruz ki Manisa futbolda özlediği başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Manisa FK, bu anlayışla ortaya çıktı. 2010-11'de amatör ligde yer alan takımımız geçen sezon 1'inci Lig'in kapısından döndü. Ümit ediyorum kısa sürede Manisalı hemşerilerimizle bütünleşerek, Manisa'yı Süper Lig'de temsil eden bir futbol kulübünü şehrimize kazandırmış oluruz. Bunu Malatya başardı, Gaziantep başardı. Manisa neden başarmasın? Bir olursak, birlikte olursak Manisa Futbol Kulübü de, hak ettiği yerde olacaktır" şeklinde konuştu.Günümüz futbolunun artık paradan çok gençliğe, altyapıya ve tesisleşmeye yapılan doğru ve akıllı yatırımlara baktığını belirten Ergün, Manisa'ya yeni bir stat konusunda da müjde verdi. Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 13 farklı branşta çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. 5 milyon 750 bin TL yatırımla Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, 3 milyon 120 bin TL yatırımla Mümin Özkasap Spor Tesisleri, 600 bin TL bedelle Halil Onultmak Spor Tesisleri yenilemesi, 2 milyon 300 bin TL yatırımla Necmi Temizel Spor Tesisleri, Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi ya sıfırdan inşa ettik ya da mevcut olup atıl durumda kalan tesisleri Manisa'mıza kazandırdık. 14 milyon TL yatırımla içerisinde 1 futbol sahası, 3 tenis kortu, yatakhane binası, 770 kişi kapasiteli tribünü, antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detayların yer aldığı Tevfik Lav Spor Tesisleri'ni hizmete açtık. İlçelerimize birçok tesis kazandırdık. Manisa'da yeni bir stadyum için de projemiz var" dedi.VALİ DENİZ: MANİSA'YA SÜPER LİG YAKIŞIRManisa Valisi Ahmet Deniz, kentin Süper Lig'de temsil edilmeyi hak ettiğini söyledi. Vali Deniz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Almanya, Belçika gibi ülkeler futbolda dip yapıktan sonra altyapıya ve tesislere yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Bu bize rol model olmalı. Biz de Manisa olarak bu oluşuma destek olmalıyız. Manisa FK, diğer kulüpler seferber olacağız. Yürekten gönülden destekleyeceğiz. Ben sporun içerisinden gelen ve destek veren bir idareciyim. Şu an Manisa hak ettiği yerde değil. Manisa'ya yakışan her alanda olduğu gibi Süper Lig. Bu da hep beraber destekle olur. Bu şehir bunu yapar. Yeter ki kenetlenelim birbirimize destek verelim. Özellikle futbol sahaları aile ve çocuklarımızı götürebileceğimiz festival alanı olmalı. İnşallah ailem ve çocuklarımla Manisa FK'nın maçlarını takip edeceğim. Hayali ve hedefi olan Manisa FK'ya çıktığı bu yolda başarı diliyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin."YENİ SEZON FORMALARI VE LOGO TANITILDIManisa FK'nın tanıtım töreninde konuşmaların ardından başkan, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular sahneye davet edildi. Bu esnada 'Biz Manisayız' klibi yayınlandı. Yeni sezon formalarının ve logonun tanıtımı sonrasında gece, geçtiğimiz sezon bölge şampiyonu olan Manisa FK U15 takımı ve Türkiye şampiyonu olan U14 futbol takımlarının sahneye davet edilmesiyle son buldu.