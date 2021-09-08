Manisa Futbol Kulübü'nde transferde iki içeri iki dışarı
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Manisa Futbol Kulübü'nde transferde iki içeri iki dışarı

Manisa Futbol Kulübü'nde transferde iki içeri iki dışarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminin son saatlerinde iki yabancı futbolcuya imza attırırken, iki isimle yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminin son saatlerinde iki yabancı futbolcuya imza attırırken, iki isimle yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Loick Landre ve vatandaşı 28 yaşındaki orta saha Marvin Gakpa'yı resmen kadrosuna dahil etti. Son 3 sezonda Nimes formasıyla 58 maça çıkan Landre ile 2 yıllık, geçen sezon Paris FC kadrosunda yer alan Gakpa'yla da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Transferde son gün tekrar atağa kalkan Manisa FK, iki oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda geçen sezon görev yapan golcü Kemal Rüzgar, Bursaspor'la anlaşma sağladı. Ege ekibi sezon başında Slovenya'nın Tabor Sezana ekibinden kadrosuna dahil ettiği Leon Sever'le de vedalaştı. Leon Sever, Manisa Futbol Kulübü'nün tarihinde transfer ettiği ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçmişti. Sever, ilk 3 maçta hiç forma giymeden Manisa'dan ayrıldı. 

 

 


Manisa Futbol Kulübü'nde transferde iki içeri iki dışarı
Manisa Futbol Kulübü'nde transferde iki içeri iki dışarı
Manisa Futbol Kulübü'nde transferde iki içeri iki dışarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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