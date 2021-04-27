Manisa Futbol Kulübü kupasına kavuşacak
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Manisa Futbol Kulübü kupasına kavuşacak

Manisa Futbol Kulübü kupasına kavuşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü, yarın evindeki sezonun son iç saha maçında Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelip kupasına kavuşacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü, yarın evindeki sezonun son iç saha maçında Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelip kupasına kavuşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak maçta Lütfullah Aslan düdük çalacak. Namağlup unvanıyla 36'ncı haftaya giren siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra kutlama yapılmayacak.

Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Ümit mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, kendileri için tarihi bir gün yaşayacaklarını söyledi. Hak ettikleri şampiyonluğa kavuştuklarını ifade eden Özbalta, "Gümüşhanespor'u mağlup ederek yenilmezlik unvanımızı korumak istiyoruz. Ardından kupamızı alacağız. Bizim için güzel bir gün olacak" dedi.Manisa FK, Gümüşhane randevusunun ardından sezonu pazar günü Sarıyer deplasmanında tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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