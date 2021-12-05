Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 2-1

MANİSA (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Hüseyin Aylak (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu sezon ilk kez evi Mümin Özkasap Stadı'na döndüğü maçta Kocaelispor'u mağlup etmeyi başardı: 2-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Manisa FK'nın gollerini 46'ncı dakikada Okan ile 54'üncü dakikada Gakpa attı. Kocaelispor'un golüne 78'inci dakikada kaydeden Yiğitali, 84'üncü dakikada ise kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sezon daha önce iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadıktan sonra ilk kez elektronik bilet sistemleri montajı tamamlanan evi Mümin Özkasap Stadı'na kavuşan Manisa ekibi, son 3 maçta aldığı 2 galibiyetle 17 puana ulaştı. Kocaelispor ise 20 puanda kaldı.

Maçı 2-1 bitti.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Spor Haberleri

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