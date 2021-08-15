Manisa Futbol Kulübü kaldığı yerden devam

Tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı. İstanbulspor deplasmanında sahaya çıkan siyah beyazlılar yıldız yeni transferleri Dever Orgill (3) ve Andre Sousa'nın golleriyle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Geçen sezon TFF 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan, bu sezon da hedefini bekleme yapmadan Süper Lig'e yükselme olarak belirleyen Manisa FK, liglerdeki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Manisa FK'nın sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği Jamaikalı golcü Orgill ilk maçında adeta şov yaptı. Deneyimli golcü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ağlarına 3 gol bırakarak yıldızlaştı. Yeni transferlerden Portekizli Sousa da yine ilk resmi maçında gol atarak tam not aldı.

Teknik direktör Serkan Özbalta İstanbulspor galibiyeti sonrası maçın bekledikleri gibi geçtiğini ifade ederek, "Oyuncularımız 43-44 günlük bir hazırlık sürecinde söylediklerimizi, istediklerimizi özveriyle yaptılar ve çalıştılar. Ligin ilk maçları hep farklı olmuştur. Bu maç bir başlangıçtı ve bu başlangıcı iyi yapmamız bizim için çok önemliydi. TFF 1'inci Lig'deki ilk senemize galibiyetle başlamak güzel. Geçen sezon namağlup şampiyonlukla birlikte beklentileri yükselten bir Manisa Futbol Kulübü vardı. Biz bunun üzerine koyarak gitmek durumundayız. Oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydu. Çok ciddi geri dönüşler yaptık. 2-0'dan sonra daha rahat bir oyun olabilirdi. 2-1 olduktan sonra rakip de bir gol daha bulabilirim düşüncesine girdi ve ikinci golü de yedik ama oyuncularımızın fedakarlıklarıyla karşılaşmadan galip ayrılmasını bildik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı