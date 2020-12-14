Manisa Futbol Kulübü hız kesmiyor
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Manisa Futbol Kulübü hız kesmiyor

14.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:23
Manisa Futbol Kulübü hız kesmiyor

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Hacettepe'yi 4-0'lık skorla geçen Manisa Futbol Kulübü açık ara liderliğini korudu.

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Hacettepe'yi 4-0'lık skorla geçen Manisa Futbol Kulübü açık ara liderliğini korudu. Bu galibiyetle 41 puana ulaşan siyah-beyazlılar en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'a 14 puan fark attı. Namağlup zirveye kurulan Manisa FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta karşılaşmayı değerlendirdi. İyi bir maç oynadıklarını belirten Özbalta, "Sezon sonuna kadar hiçbir şekilde mağlup olmayı istemiyoruz. Son saniye gollerinin üstesinden gelebilme adına bu maç önemliydi. Hem serimizin devam etmesi hem de oyunumuzun gelişimi açısından çok kritik bir müsabakaydı. O anlamda bu gibi maçlarda 1'inci dakikadan hakemin son düdüğüne kadar ciddi olmalıyız" diye konuştu. Şampiyon olmak istediklerini ifade eden Özbalta, "Eğer biz bu sene bu hedefe ulaşabileceksek bu tarz müsabakaları yüzde yüz ciddiyetle oynamak zorundayız, yüzde yüz dikkatle oynamak zorundayız ve yüzde yüz odaklanmayla oynamak zorundayız. Bu oyuncu grubunun alınlarından öpüyorum. Çok dikkatli bir oyun oynadılar. Bu isteği nisan sonuna kadar devam ettirebilirsek ipi o zaman göğüsleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu ciddiyeti devam ettirebilecek bir sporcu topluluğum var. Onların hepsini tebrik ediyorum. Bu galibiyet Manisa şehrine hediye olsun" yorumunu yaptı. Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta evinde Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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