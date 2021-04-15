Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe: 0-0
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Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe: 0-0

Manisa Futbol Kulübü - Hacettepe: 0-0
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Turhan Akbaş (xx), Tuncay Ercan (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xxx) - Ahmet (xx) (Dk. 64 Çağrı x), Volkan (xxx), Recep Burak (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 65 Hakan x), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xx), Mikail (xx) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Turhan Akbaş (xx), Tuncay Ercan (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xxx) - Ahmet (xx) (Dk. 64 Çağrı x), Volkan (xxx), Recep Burak (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 65 Hakan x), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xx), Mikail (xx) (Dk. 80 Kemal), Ümit (xx), Mustafa (xx) (Dk. 65 Emir x), Mehmet Uysal (xx) (Dk. 86 Serdar)HACETTEPE: Numan (xx) - Ömer Alper (xx), Kemal Emirhan (x), Volkan (xx), Hüseyin Eren (x), Musa (x), Muhammed Ali (xx), Ali Eren (x), Furkan (x) (Dk. 46 Ahmet Arda xx), Sarp (xx), Yağız Suat (xx) (Dk. 90+1 Kadir)

SARI KARTLAR: Ferhat (Manisa FK), Musa (Hacettepe)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Uşakspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu resmen ilan eden lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Hacettepe ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, evinde şampiyon apoletiyle maça çıkan siyah-beyazlılar namağlup unvanını da korudu. Manisa FK bu sonuçla puanını 79'a çıkardı, sonuncu Hacettepe ise 24 puana yükselip dipten kurtulamadı. Tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Manisa Futbol Kulübü için kupa töreni düzenlenmedi. Ege temsilcisinin şampiyonluk kupasını 28 Nisan'da Gümüşhanespor'la oynayacağı son maçta alacağı açıklanmıştı. 


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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