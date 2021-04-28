Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 6-0

STAT: Mümin Özkasap TesisleriHAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Eren Özçelik (xx), Orhan Timurtaş (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xxx) - Sertaç (xxx) (Dk. 58 Serdar xxx), Ahmet Kesim (xxx) (Dk. 70 Birkan xx), Emir (xxx) (Dk. 46 Mikail xx), Hakan Barış (xxx) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Eren Özçelik (xx), Orhan Timurtaş (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xxx) - Sertaç (xxx) (Dk. 58 Serdar xxx), Ahmet Kesim (xxx) (Dk. 70 Birkan xx), Emir (xxx) (Dk. 46 Mikail xx), Hakan Barış (xxx) (Dk. 63 Yiğit xx), Recep Burak (xx), Mehmet Güven (xxx) (Dk. 46 Ferhat xxx), Alaettin Batuhan (xx), Erhan (xxx), Mustafa (xxx), Mehmet Uysal (xxxx)GÜMÜŞHANESPOR: Zeki (x) - Musa Sinan (x) (Dk. 51 Baran x), Osman (x), Ömer Alp (xx), Berkan (xx), Muharrem (x), Raif (x), Sercan Kaya (xx) (Dk. 78 Batuhan İhsan x), Tekin (x) (Dk. 46 Burak x), Tuğay (x) (Dk. 77 Osman Can xx), Erdinç (x) (Dk. 33 Özgür x)GOLLER: Dk. 2 Emir, Dk. 13 Hakan Barış, Dk. 26 ve Dk. 61 Mehmet Uysal, Dk. 30 Mustafa, Dk. 88 ( Manisa FK)SARI KARTLAR: Berkan (Gümüşhanespor), Ferhat (Manisa FK)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime haftalar kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü, kupasına kavuşacağı sezonun son iç saha maçında Gümüşhanespor'u gole boğdu: 6-0.Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşmanın başında konuk ekibin futbolcuları şampiyon rakibini saha içinde alkış koridoru oluşturarak karşıladı. Manisa FK'nın gollerini 2'nci dakikada Emir, 13'üncü dakikada Hakan Barış, 26 ve 61'inci dakikalarda Mehmet Uysal, 30'uncu dakikada Mustafa ile 88'inci dakikada Ferhat attı. Ligde 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlikle 83 puana ulaşarak elinde bulundurduğu sezonun galibiyet, gol ve puan rekorunu geliştirmeyi sürdüren Manisa FK, sezonu namağlup şampiyon tamamlamaya da çok yaklaştı. Türkiye liglerinin bu sezon yenilmeyen tek takımı olan siyah-beyazlı ekip, sezonun son maçında 2 Mayıs Pazar günü Sarıyer'e konuk olup son haftayı bay geçecek. Manisa temsilcisi, Sarıyer'e de yenilmezse namağlup şampiyonluğunu ilan edecek.2'nci dakikada Alaettin'in sağdan ortasında Emir kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.13'üncü dakikada Emir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Barış'ın aşırtma şutu top ağlarla buluştu: 2-0.26'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sertaç'ın kale içine bıraktığı topa dokunan Mehmet Uysal topu ağlara gönderdi: 3-0.30'uncu dakikada Alaettin'in sağdan bıraktığı topu düzelten Mustafa'nın şutu ağlarla buluştu: 4-0.61'inci dakikada Mustafa'nın sağdan ortasına dokunan Mehmet Uysal topu ağlara gönderdi: 5-0.

88'inci dakikada Ferhat'ın uzaktan şutu skoru belirledi: 6-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN