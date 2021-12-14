Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Spor
STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Erkan Akbulut (xx), Suat Güz (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan (xx) - Mehmet Yılmaz (x) (Dk. 56 Ahmet Kesim xx), Veli (xx), Landre (xx), Özgür Çek (xx) (Dk. 74 Anıl xx), Gakpa (xxx), Nizamettin (xxx), Hakan Barış (x) (Dk.
ANKARA (DHA) - STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Erkan Akbulut (xx), Suat Güz (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan (xx) - Mehmet Yılmaz (x) (Dk. 56 Ahmet Kesim xx), Veli (xx), Landre (xx), Özgür Çek (xx) (Dk. 74 Anıl xx), Gakpa (xxx), Nizamettin (xxx), Hakan Barış (x) (Dk. 46 Andre Sousa xx), Diallo (xx), Okan (x) (Dk. 56 Kemal Rüzgar xx), Tabekou (xxx)ANKARA Keçiörengücü : Hüseyin (x) - Ogün (xx) (Dk. 83 Abdulkadir), Mehmet Dingil (x), Fatih (xx), Talha (xx), Ackah (xxx), Uğur (xxx), Djibrilla (x) (Dk. 69 Taşkın xx), Olawoyin (xxx), Vüsal İsgandarli (xx) (Dk. 80 Hamza x), Eze (xx)GOLLER: Dk. 57 Olawoyin (Keçiörengücü), Dk. 63 (P) Gakpa ( Manisa FK)SARI KARTLAR: Ackah, Hüseyin, Taşkın (Keçiörengücü), Veli, Mehmet Yılmaz, Muhammed Birkan ( Manisa FK)Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçtır yenilmeyip düşme hattından çıkan Manisa Futbol Kulübü, evinde bir basamak altındaki Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde konuk ekibin 57'nci dakikada Olawoyin'le bulduğu gole ev sahibi 63'üncü dakikada Gakpa'nın penaltısıyla yanıt verdi. Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Manisa FK, 19 puana ulaşırken, Keçiörengücü 18 puanla düşme barajında kaldı. 4'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Özgür Çek'in pas olarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı önüne alan Tabekou'nun sert şutu direğin hemen üstünden auta gitti.16'ncı dakikada Manisa FK atağında Diallo'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Tabekou'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.32'nci dakikada Ankara Keçiörengücü'nde Talha'nın rakip ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu kaleci Muhammed Birkan Tetik tokatlayarak kornere çeldi.İlk yarı golsüz bitti57'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gönderilen derinlemesine pasla ceza sahasına giren Eze'nin vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Uğur kale önüne çevirdi, Olawoyin affetmedi: 0-1.62'nci dakikada Keçiörengücü kalecisi Hüseyin, ceza sahasında kaleye hareketlenen Manisa FK'lı Tabekou'yu düşürünce ev sahibi penaltı kazandı. Penaltıyı 63'üncü dakikada Gakpa gole çevirince skor eşitlendi: 1-1.77'nci dakikada Nizamettin'in ceza sahası içine ortaladığı topa dokunan Anıl'ın şutu yandan auta çıktı. Manisa FK, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. 86'ncı dakikada Hamza'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Olawoyin'in şutu yandan auta çıktı.
Maç 1-1 sonuçlandı.- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Spor Haberleri
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