Manisa Futbol Kulübü - Afjet Afyonspor: 1-1

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xx), Adem Şahan (xx), Mahmut Gülle (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Adem (xx), Burak (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Sertaç (xxx), Emir (xx) (Dk. 67 Ferhat x), Nizamettin (xx) (Dk. 90 Ümit), Hakan (xx) (Dk. 90 Mehmet Uysal), Çağrı (xx), Zahit (xx) (Dk. 67 Volkan x), Okan (xxx)AFJET AFYONSPOR: Mehmet (xxx) - Emre (xx) (Dk. 66 Yusuf x), Anıl (xx), Alper (xx), Nazmi (xx), Onur (xxx), Doğan (xx) (Dk. 88 Evren), Savaş (xx) (Dk. 83 Yakup) (Dk. 84 Yusuf), Erhan (xx) (Dk. 88 Abdullah), Aykut (xxx) (Dk. 75 Cihan x), Okan (xxx)GOLLER: Dk. 6 Okan ( Manisa FK) - Dk. 65 Aykut (Afyonspor)SARI KARTLAR: Çağrı, Burak (Manisa FK) - Alper, Cihan (Afyonspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde 2 puan bıraktı. Afjet Afyonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü henüz 6'ncı dakikada Okan'ın ayağından golü buldu: 1-0. İlk yarı Manisa FK'nın üstünlüğü ile sona ererken, 65'inci dakikada Aykut karşılaşmaya dengeyi getiren golü attı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. Manisa temsilcisi 55 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı