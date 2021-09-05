Manisa Futbol Kulübü: 5-3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Futbol Kulübü: 5-3

Manisa Futbol Kulübü: 5-3
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen iki Ege ekibi Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen iki Ege ekibi Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Göztepe 5-3 kazandı. Göztepe 33'üncü dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti: 1-0. Göztepe 2 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. İlk golü atan Ndiaye'nin pasında topla buluşan Yalçın düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.

Maçın 44'üncü dakikasında Ndiaye bu defa kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. İlk yarının son saniyelerinde Yalçın'ın pasında Soner bu kez golü attı ve Göztepe ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Manisa Futbol Kulübü 58'de Diallo'nun golüyle farkı üçe indirdi: 4-1. Konuk takım 72'de Anıl'la skoru 4-2'ye getirdi, 85'te bir kez daha sahneye çıkan Diallo, Manisa FK'nın 3'üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada son sözü 90'da penaltıdan Lourency söyledi: 5-3.   


- İzmir
Manisa Futbol Kulübü: 5-3
Manisa Futbol Kulübü: 5-3
Manisa Futbol Kulübü: 5-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Yaşar Güler Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mesut Akusta
Spor Muslera Max Meyer Samet Aybaba Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa Futbol Kulübü: 5-3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 21:13:12. #1.15#

title