Manisa Futbol Kulübü: 2-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Futbol Kulübü: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Manisa Futbol Kulübü: 2-0

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Deniz Turgut (xx), Ces Özbay (xx)MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Sinan (xxx), Mazlum (xx), Kerem (xxx), Mete (xxx), Ahmet Sağat (xxx) (Dk. 90 Gomes), Cem (xx) (Dk. 75 Ahmet Aslan x), Ba (xx), Emre (xx) (Dk. 75 Enes x), Rasheed (xxx) (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Deniz Turgut (xx), Ces Özbay (xx)

MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Sinan (xxx), Mazlum (xx), Kerem (xxx), Mete (xxx), Ahmet Sağat (xxx) (Dk. 90 Gomes ), Cem (xx) (Dk. 75 Ahmet Aslan x), Ba (xx), Emre (xx) (Dk. 75 Enes x), Rasheed (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Pote (xx) (Dk. 65 Sabbah x)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) - Mehmet (x) (Dk. 90 Taha), Ahmet (xx), Sadi (x), Erhan (x) (Dk. 46 Sousa x), Hakan (x) (Dk. 83 Okan), Kubilay (x), Kouter (x), Anıl (x) (58 Tabekou x), Sertaç (xx), Orgill (x) (Dk. 46 Diallo x)

GOLLER: Dk. 50 Ahmet, Dk. 70 Rasheed (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Mazlum, Sinan, Ba (Menemenspor), Sadi ( Manisa FK)

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybeden Menemenspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek rahat nefes aldı. Sarı-lacivertliler 50'de Ahmet Sağat'la öne geçerken, Rasheed 70'te farkı ikiye çıkardı. Menemenspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Manisa FK İise üst üste 2'nci yenilgisini alıp 9 puanda kaldı.

15'inci dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK'da Orgill'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl sert vurdu,  kaleci Batuhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

22'nci dakikada Rasheed'in pasıyla ceza sahasına giren Mete, sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Birkan topu kornere çeldi.

35'inci dakikada Anıl'ın soldan ortasında Sadi kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.

38'inci dakikada Emre'nin uzun pasında topla buluşan Pote, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan kaleyi yoklayan Pote'nin şutunda kaleci Birkan gole izin vermedi.

50'inci dakikada Menemenspor golü buldu. Hızlı gelişen atakta Rasheed'in pasını iyi kontrol eden Ahmet ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

63'üncü dakikada soldan Diallo ortaladı, Sertaç'ın kafa vuruşunda kaleci Batuhan topu kontrol etti.

70'inci dakikada Menemenspor farkı ikiye çıkardı. Ahmet'ten aldığı topla ceza sahasına giren Rasheed, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 2-0.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa Futbol Kulübü: 2-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 22:46:18. #1.11#