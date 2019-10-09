Manisa futbol kulübü - 1922 konyaspor

Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti
CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! Muhabir büyük panik yaşadı
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı
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