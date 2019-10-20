Manisa FK zirveye ambargo koydu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Pendikspor'u 4-2 yenerek namağlup unvanını koruyan lider Manisa Futbol Kulübü, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye ambargo koydu.

20.10.2019 12:50
Manisa FK zirveye ambargo koydu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Pendikspor'u 4-2 yenerek namağlup unvanını koruyan lider Manisa Futbol Kulübü, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye ambargo koydu. Ligde 2. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, attığı 31 golle rakiplerine gözdağı verdi. Maç başı 3.4 gol ortalaması yakalayan Manisa temsilcisi seyircisinin önündeki son 2 karşılaşmada 10 gol attı. İç sahada 5'te 5 yapan Manisa FK, şimdiden 1. Lig'in en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Teknik direktör İsmail Ertekin, "Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Manisa ekibi gelecek hafta deplasmanda Başkent Akademi ile karşılaşacak.


- Manisa
Kaynak: DHA
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