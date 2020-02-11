Manisa FK, Yılport Samsunspor maçının bilet gelirini Manisalı depremzedelere bağışlayacak

11.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:14

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Yılport Samsunspor ile kendi sahalarında oynayacakları maçın bilet gelirini, Manisa'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Aktan, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta oynayacakları maçın kendileri için büyük anlam ifade ettiğini belirterek, maçın bilet gelirini 22 Ocak'da Akhisar'da yaşanan deprem dolayısıyla depremzedelere bağışlayacaklarını, bu yüzden taraftarın desteğinin daha da önemli olduğunu ifade etti.

Manisalıları tribünleri doldurmaya davet eden Aktan, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü konuk edeceğimiz Yılport Samsunspor maçında taraftarlarımızın desteğine bu kez Manisa'da yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımızın da ihtiyacı olacak. Çünkü bu maçın bilet gelirini Manisa Futbol Kulübü olarak depremzedelere bağışlama kararı aldık. Taraftarlarımız Yılport Samsunspor maçında tribünleri doldurarak hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle tüm Manisalıları tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde, taraftarlarımızın da üzerine düşen görevi yaparak Manisa'da ki depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım eli uzatacağı konusunda hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır."

Kaynak: AA