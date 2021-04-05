Manisa FK'yı heyecan sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK'yı heyecan sardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK'yı heyecan sardı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü'nü şampiyonluk heyecanı sardı.

Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş
Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı
Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü'nü şampiyonluk heyecanı sardı. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalini Tuzlaspor'a kaybeden, bu sezon ise 30 maç sonunda en yakın rakibine 17 puan fark atıp namağlup liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar, alınacak sonuçlara göre resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Manisa FK 3 puan alması durumunda ise takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un Çorum FK deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyecek.

Hekimoğlu Trabzon karşılaşmayı kazanamazsa, Manisa FK bitime 5 maç kala tarihinde ilk kez adını 1'nci Lig'e yazdıracak. İki takımın da maçlarını kazanması halinde Manisa FK'nın şampiyonluk turu 33'üncü haftaya kalacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, Şanlıurfaspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Evlerindeki karşılaşmayı kazanıp zirveyi garantilemek istediklerini ifade eden Özbalta, "Güzel başladığımız ve götürdüğümüz sezonu mutlu bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa FK'yı heyecan sardı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:34:11. #1.16#
title