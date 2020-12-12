Manisa FK yeni seri istiyor
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Manisa FK yeni seri istiyor

12.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:46
Manisa FK yeni seri istiyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 7 galibiyetten sonra Uşakspor önünde 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 beraberliğe razı olan lider Manisa Futbol Kulübü, yarın Hacettepespor deplasmanında yeni bir seri başlatmaya çalışacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 7 galibiyetten sonra Uşakspor önünde 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 beraberliğe razı olan lider Manisa Futbol Kulübü, yarın Hacettepespor deplasmanında yeni bir seri başlatmaya çalışacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde Uşakspor beraberliğine rağmen haftaya ikinci sıradaki rakibinin 13 puan önünde lider başlayıp şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Manisa Futbol Kulübü, 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 38 puan toplamayı başardı. Hacettepe ise 9 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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