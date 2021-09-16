Manisa FK'ya soğuk duş
TFF 1'inci Lig'deki tarihinin ilk sezonuna 3'te 3'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra geçen hafta evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilip geçen sezon 2'nci Lig'den beri sürdürdüğü 39 maçlık yenilmezlik ünvanını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde de...
TFF 1'inci Lig'deki tarihinin ilk sezonuna 3'te 3'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra geçen hafta evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilip geçen sezon 2'nci Lig'den beri sürdürdüğü 39 maçlık yenilmezlik ünvanını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde de Menemenspor önünde şok yaşadı. Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 3 yıl sonra ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı.
Manisa FK, son olarak 2'nci Lig'deki ilk sezonu olan 2018-2019'da 22 Eylül 2018'de Etimesgut Belediyespor'a 1-0, 30 Eylül 2018'de ise Tarsus İdmanyurdu'na 3-1 mağlup olmuştu. O tarihten beri 3 sezondur hiç art arda 2 maç kaybetmeyen Manisa ekibi, müthiş başladığı sezonda yaşadığı düşüşe cumartesi günü evinde Bandırmaspor'u yenerek son vermeye çalışacak.- Manisa
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