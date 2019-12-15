Manisa FK'ya nazar değdi

15.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:52

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp Türkiye liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Manisa Futbol Kulübü, son 3 haftada yıkıldı. Devrenin son 3 maçında galibiyete hasret kalan Manisa temsilcisi, öne geçip ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü Sancaktepe deplasmanında 4-4'lük beraberlik ile 1 puanı son saniyede kurtardı. Son 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Manisa FK'nın takipçisi Samsunspor'la arasındaki fark da kapandı. Samsun'la farkı bir ara 6 puana kadar çıkaran siyah-beyazlı ekip, farkın 2 puana düşmesine engel olamadı. Dün Samsunspor'un evinde ilk yarının son maçında 1922 Konyaspor'u yenmesiyle devre arasına Manisa FK 42 puanla lider, Karadeniz temsilcisi ise 40 puanla ikinci sırada girdi.

Kaynak: DHA