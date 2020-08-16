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Manisa FK'ya çifte ödül

TFF 2'nci Lig'den tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselme fırsatını Play-Off finalinde kaçıran Manisa Futbol Kulübü, çifte gol kralı çıkardı.

Manisa FK'ya çifte ödül
16.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:17

TFF 2'nci Lig'den tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselme fırsatını Play-Off finalinde kaçıran Manisa Futbol Kulübü, çifte gol kralı çıkardı. 2'nci Lig'de geçen sezon hem Beyaz Grup, hem de Kırmızı Grup'un gol kralı Manisalı futbolculardan çıktı. Manisa FK'da Serdar Deliktaş 20 golle Beyaz Grup'ta gol kralı olurken, siyah-beyazlı takımın önce Bayburt Özel İdare, ardından devre arasında ise Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bandırmaspor'a kiraladığı Tayyip Kanarya, 20 golle krallığa ulaştı. İki futbolcu da altın top ödüllerini Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin organizasyonuyla aldı.


Kaynak: DHA

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