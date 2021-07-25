Manisa FK'ya Cengiz morali
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Manisa FK'ya Cengiz morali

Manisa FK'ya Cengiz morali
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yer alacağı ilk sezonuna hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kamp ziyaretiyle moral buldu.

TFF 1'inci Lig'de yer alacağı ilk sezonuna hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kamp ziyaretiyle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampını ziyaret eden Başkan Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, CEO Yılmaz Bal, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve futbolcularla bir araya geldi. Yeni futbolcularla tek tek tanışan Ergün, takıma moral verdi.


Manisa FK'ya Cengiz morali
Manisa FK'ya Cengiz morali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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