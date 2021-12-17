Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesislerinde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Manisa FK, yarın yapacağı idmanın ardından Tuzlaspor maçı için İstanbul'a gidecek.

19 Aralık Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehmet Yılmaz ve sakatlığı bulunan Bedirhan Altunbaş ile Dever Orgill??????? dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

 VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title