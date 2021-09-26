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Manisa FK toparlanamıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK toparlanamıyor

TFF 1'inci Lig'de lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişatını durduramadı.

MANİSA (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişatını durduramadı. Sezona 3'te 3 yaparak müthiş başlayan siyah-beyazlılar son 4 karşılaşmasını ise kaybederek çöküşe geçti. İlk olarak 4'üncü haftada evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilip liglerde 39 maçlık namağlup unvanını sonlandıran Manisa FK, ertesi hafta Menemenspor deplasmanından 2-0 yenik ayrıldı.

Ege ekibi, 6'ncı haftada sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-1 kaybetti. Son olarak da lider Ümraniyespor deplasmanından boynu bükük ayrılan Manisa Futbol Kulübü, bir türlü toparlanma sürecine giremedi. Yönetimin ise Manisa FK'da geleceği tartışılan teknik direktör Serkan Özbalta'ya tam destek verdiği ve genç çalıştırıcı ile yola devam edileceği öğrenildi. Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta İstanbul'da Eyüpspor'la oynayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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